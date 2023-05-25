Европейский автомобильный рынок получил нового лидера

Компактный бюджетный автомобиль Dacia Sandero стал самым продаваемым в Европе по итогам апреля текущего года. По информации издания SPEEDME.RU, эта модель смогла сместить с пьедестала мартовского лидера Tesla Model Y.

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Всего в прошлом месяце было зарегистрировано чуть более 18,5 тысяч продаж Dacia Sandero. Второе и третье места достались Volkswagen T-Roc и Opel Corsa соответственно.