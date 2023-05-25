"Москвич" рассказал, как сэкономить 135 тыс. рублей при покупке нового кроссовера

"Москвич" рассказал, как сэкономить 135 тысяч рублей при покупке нового кроссовера
Компания "Москвич" сообщила, что улучшает условия акции на покупку кроссовера "Москвич 3" по программе трейд-ин.
С 26 по 31 мая 2023 года выгода клиента при покупке нового автомобиля "Москвич 3" с турбодвигателем 1,5 литра и автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт" по программе трейд-ин увеличится до 135 000 рублей.
Сдать в трейд-ин можно автомобиль любой марки, главное, чтобы он находился в собственности клиента не менее 6 месяцев на момент участия в акции.
Специальные условия по программе трейд-ин действуют во всех официальных дилерских центрах "Москвич" с 26 по 31 мая 2023 года.
Напомним, автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25" и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также системой камер кругового обзора. "Москвич 3" оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.