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"Москвич" рассказал, как сэкономить 135 тысяч рублей при покупке нового кроссовера

Компания "Москвич" сообщила, что улучшает условия акции на покупку кроссовера "Москвич 3" по программе трейд-ин.

"Москвич" рассказал, как сэкономить 135 тыс. рублей при покупке нового кроссовера
© Сергей Михеев/ РГ

С 26 по 31 мая 2023 года выгода клиента при покупке нового автомобиля "Москвич 3" с турбодвигателем 1,5 литра и автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт" по программе трейд-ин увеличится до 135 000 рублей.

Сдать в трейд-ин можно автомобиль любой марки, главное, чтобы он находился в собственности клиента не менее 6 месяцев на момент участия в акции.

Специальные условия по программе трейд-ин действуют во всех официальных дилерских центрах "Москвич" с 26 по 31 мая 2023 года.

Напомним, автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25" и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также системой камер кругового обзора. "Москвич 3" оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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