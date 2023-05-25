Российский офис Mercedes-Benz получил новое название

Компания АО «Мерседес-Бенц РУС» начала ребрендинг после сделки автопроизводителя с АО «Автодом».

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Российское отделение немецкого концерна планирует провести масштабные изменения, которые коснутся как внешнего оформления, так и внутреннего стиля компании. Первым нововведением в рамках кампании стало изменение имени российского офиса, который получил название АО «МБ РУС».

В рамках ребрендинга российское отделение Mercedez-Benz планирует изменить визуальное оформление бренда, а также разработать новый фирменный стиль. При этом АО «МБ РУС» продолжит продавать, а также осуществлять гарантийную поддержку легковых и коммерческих автомобилей немецкой марки.

Несмотря на то, что основным направлением в работе компании останется модельный ряд Mercedez-Benz, специалисты собираются развивать сотрудничество и с другими автопроизводителями. В рамках покупки акций Mercedes-Benz компания «Автодом» получила право на гарантийную поддержку транспортных средств немецкого бренда.