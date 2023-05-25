$79.98+0.0285.88-0.32

Российский офис Mercedes-Benz получил новое название

Компания АО «Мерседес-Бенц РУС» начала ребрендинг после сделки автопроизводителя с АО «Автодом».

Российский офис Mercedes-Benz получил новое название
© © Depositphoto

Российское отделение немецкого концерна планирует провести масштабные изменения, которые коснутся как внешнего оформления, так и внутреннего стиля компании. Первым нововведением в рамках кампании стало изменение имени российского офиса, который получил название АО «МБ РУС».

В рамках ребрендинга российское отделение Mercedez-Benz планирует изменить визуальное оформление бренда, а также разработать новый фирменный стиль. При этом АО «МБ РУС» продолжит продавать, а также осуществлять гарантийную поддержку легковых и коммерческих автомобилей немецкой марки.

Несмотря на то, что основным направлением в работе компании останется модельный ряд Mercedez-Benz, специалисты собираются развивать сотрудничество и с другими автопроизводителями. В рамках покупки акций Mercedes-Benz компания «Автодом» получила право на гарантийную поддержку транспортных средств немецкого бренда.

В середине апреля в Mercedes-Benz рассказали, при каких условиях бренд вернется в Россию. Вернуть бизнес в нашей стране компания будет готова только в случае отмены санкций.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий