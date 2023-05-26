Судам запретили наказывать водителей за состояние "лекарственного опьянения"

Люди в мантиях получили строгое указание: не наказывать водителей, севших за руль в состоянии так называемого "лекарственного опьянения". То есть принимавших какие-то вполне легальные препараты, снижающие трезвость ума. Указание действует временно: до тех пор, пока в закон не будут внесены соответствующие изменения.

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Специальное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции в своем свежем обзоре судебной практики. Он обратил внимание нижестоящих судов и, по большому счету, всех судей страны: необходимо строго придерживаться предписаний Конституционного суда.

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"Конституционным судом РФ постановлено впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной статьей", - пояснил кассационный суд в обзоре.

История началась пару лет назад без малого. Некий Василия Ш. из Салехарда как-то ночью в августе 2021 года на своем авто заехал на высокий бордюр и застрял - колеса утратили сцепление с дорогой. Свидетели предложили помощь. Водитель отказался. Однако его реакция показалась людям неадекватной. Поэтому были вызваны сотрудники ГИБДД. После освидетельствования у Ш. обнаружили в крови медицинские препараты: габапентин, нимесулид. Наркотическими они не являются, но могут оказывать влияние на ясность ума.

Судья из ЯНАО счел, что вещества, найденные в крови гражданина, попадают в "серую зону". Они не запрещены. Но, приняв их, человек становится словно пьяный. Судья приостановил производство и направил в Конституционный суд запрос. В свою очередь КС высказался однозначно: да, пробел есть, но пока в закон не внесены соответствующие правки, наказывать нельзя. Но, как показала практика, порой наказывают.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в качестве примера привел дело некоего Д., лишенного прав.

"Из материалов дела следует, что состояние алкогольного опьянения у Д. не было установлено, в пробе биологического объекта обнаружены лекарственные препараты, не содержащие наркотических средств и психотропных веществ", - сообщила высокая инстанция.

Поэтому наказание было отменено. А само дело включено в обзор судебной практики в качестве примера, как делать нельзя.

По словам экспертов, лишить прав могут лишь в том случае, если в препарате могут быть наркотики. Например, препараты для снижения артериального давления могут стоить водительских прав.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, недавно был лишен прав на полтора года 39-летний житель Тимского района.

В его крови был обнаружен фенобарбитал, который в соответствии с постановлением правительства РФ включен в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Надо сказать, что это вещество содержится в таком популярном медицинском препарате, как "Корвалол".

"Правонарушитель свою вину не признал, пояснив, что из-за плохого самочувствия принимал лекарство, однако оно не является наркотическим средством", - рассказывают в пресс-службе.

Тем не менее человеку придется походить пешком.

Стоит отметить, что сейчас также действует приказ МВД, который не разрешает возбуждать дела в отношении водителей, если алкоголя, наркотиков и психотропов в их моче и крови не выявлено, а есть следы других лекарств.

Однако такое послабление для принимающих лекарства водителей будет действовать недолго.

Уже разработан и даже прошел общественное обсуждение проект поправок в КоАП, согласно которому предлагается считать пьяным даже того, кто употребил лекарства, не содержащие наркотики, но вызывающие опьянение.

Сейчас этот проект находится на согласовании в правительстве.

Конкретно предлагается добавить в примечании к статье 12.8 КоАП формулировку: "Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, иных вызывающих опьянение веществ запрещается".