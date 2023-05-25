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7 минут назад

В России появились новые спорткары Nissan Z

Motor.ru

В российских автосалонах продают новые спорткары Nissan Z от 8,5 миллионов рублей. По данным издания «Газета.Ru», японские купе 2023 года выпуска появились сразу в нескольких дилерских центрах Новосибирской области. Причем у продавцов есть в наличии праворульные и леворульные автомобили. В зависимости от комплектации стоимость машин доходит почти до десяти миллионов рублей. Ознакомиться с доступными вариантами можно на официальных сайтах автосалонов.

В России появились новые спорткары Nissan Z
Фото: Nissan Z© NissanNissan Z© Nissan

Под капотом заднеприводного Nissan Z расположен трехлитровый шестицилиндровый битурбомотор , отдача которого составляет 405 лошадиных сил. Агрегат работает в паре исключительно с механической коробкой передач.

Все спорткары оборудованы цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с тачскрином, климат-контролем, а также парктрониками и множеством электронных систем помощи водителю. При этом в России доступны купе в комплектации Perfomance, которая отличается наличием заднего спойлера, усиленной подвеской и дифференциала с дисковой блокировкой.

Приобрести новые японские спорткары у российских дилеров можно от 8,5 до 9.8 миллиона рублей.

В середине в Россию привезли партию новых Kia K8. Стоимость модели, которую официально не продавали на отечественном рынке, начинается от шести миллионов рублей.

Автоновости,Nissan,Kia,
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