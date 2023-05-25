Дилер назвал стоимость новых Hongqi

Дилерский холдинг «Авилон» раскрыл стоимость новых китайских автомобилей Hongqi, которые завезли в Россию по схеме параллельного импорта. Autonews.ru его представитель сообщил, что самая дешевая машина будет стоить 4,79 миллиона рублей.

Фото: dongchedi.com dongchedi.com

Наименьшая цена будет у седана Hongqi H5 второго поколения — от 4,79 до 4,99 миллионов рублей. Автомобиль оснастили безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил, 340 Нм крутящего момента и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

За ним идет флагманский седан Hongqi H9 с легкой гибридной силовой установкой с двухлитровым турбомотором, 48-вольтовым стартером-генератором и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цены на него варьируются от 7,49 до 7,79 миллионов рублей. Автомобиль имеет 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.

Hongqi HS5 первого поколения будет стоить от 4,99 до 5,59 миллиона рублей. Он имеет те же параметры, что и H5, но с шестиступенчатой коробкой передач.