Дилер назвал стоимость новых Hongqi

Дилерский холдинг «Авилон» раскрыл стоимость новых китайских автомобилей Hongqi, которые завезли в Россию по схеме параллельного импорта. Autonews.ru его представитель сообщил, что самая дешевая машина будет стоить 4,79 миллиона рублей.
Наименьшая цена будет у седана Hongqi H5 второго поколения — от 4,79 до 4,99 миллионов рублей. Автомобиль оснастили безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил, 340 Нм крутящего момента и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
За ним идет флагманский седан Hongqi H9 с легкой гибридной силовой установкой с двухлитровым турбомотором, 48-вольтовым стартером-генератором и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цены на него варьируются от 7,49 до 7,79 миллионов рублей. Автомобиль имеет 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.
Hongqi HS5 первого поколения будет стоить от 4,99 до 5,59 миллиона рублей. Он имеет те же параметры, что и H5, но с шестиступенчатой коробкой передач.
Самым дорогим автомобилем в линейке стал электрический кроссовер E-HS9. Он идет только в одной комплектации за 9,49 миллионов рублей. У автомобиля полный привод, мощность двух моторов в 551 лошадиную силу и запас хода в 510 километров.