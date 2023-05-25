$79.98+0.0285.88-0.32
1 час назад

Дилер назвал стоимость новых Hongqi

Елена Прошина

Дилерский холдинг «Авилон» раскрыл стоимость новых китайских автомобилей Hongqi, которые завезли в Россию по схеме параллельного импорта. Autonews.ru его представитель сообщил, что самая дешевая машина будет стоить 4,79 миллиона рублей.

Дилер назвал стоимость новых Hongqi
Фото:  dongchedi.com dongchedi.com

Наименьшая цена будет у седана Hongqi H5 второго поколения — от 4,79 до 4,99 миллионов рублей. Автомобиль оснастили безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил, 340 Нм крутящего момента и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

За ним идет флагманский седан Hongqi H9 с легкой гибридной силовой установкой с двухлитровым турбомотором, 48-вольтовым стартером-генератором и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цены на него варьируются от 7,49 до 7,79 миллионов рублей. Автомобиль имеет 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.

Hongqi HS5 первого поколения будет стоить от 4,99 до 5,59 миллиона рублей. Он имеет те же параметры, что и H5, но с шестиступенчатой коробкой передач.

В России снизилось число автомобилистов

Самым дорогим автомобилем в линейке стал электрический кроссовер E-HS9. Он идет только в одной комплектации за 9,49 миллионов рублей. У автомобиля полный привод, мощность двух моторов в 551 лошадиную силу и запас хода в 510 километров.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий