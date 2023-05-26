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34 минуты назад

«Автотор» нашел нового китайского партнера для производства электромобилей

Motor.ruиещё 2

«Автотор» подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd, специализирующейся на разработке электромобилей, силовых установок и их ключевых компонентов. Стороны выступят партнерами по проекту создания в Калининградской области производства электрокаров, гибридов, автомобилей на газе, а также их узлов и деталей.

«Автотор» нашел в Китае нового партнера для производства электрокаров
Фото: АвтоторАвтотор

В частности, речь идет о выпуске электромоторов, редукторов и электронных систем управления. Эти компоненты будут предназначены как для автомобилей на новых источниках энергии, которые планирует собирать «Автотор», так и для машин других российских автопроизводителей.

Первая очередь мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей будет запущена до конца нынешнего года. Вторую очередь, включая запуск в эксплуатацию оборудования полного цикла для производства отливок, запустят в 2024-м.

«Создание локальных производств автокомпонентов – одно из ключевых направлений не только для реализации стратегических планов «Автотора», но и для развития российской автомобильной отрасли в целом в текущих условиях», — подчеркнул президент калининградского предприятия Денис Пак.

На мощностях «Автотора» уже производятся топливные автомобили трех китайских марок — BAIC, Kaiyi и SWM. В перспективе калининградский завод намерен локализовать сборку 14 моделей, среди которых будут и электромобили.

Автоновости,Денис Пак,
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