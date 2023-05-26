FAW предлагает россиянам обновлённый паркетник Bestune T99

Ожидается, что на нашем рынке крупный паркетник будет доступен в двух комплектациях.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Новый для России кроссовер FAW Bestune T99 местное подразделение китайского концерна официально анонсировало в апреле. Тот анонс сопровождали иллюстрации с дореформенной «пятидверкой», и такой же SUV совсем недавно красовался на потребительском сайте FAW. А теперь там «висит» рестайлинговый кросс, вдобавок появился прайс-лист. Отметим, российский офис о старте продаж пока не сообщал, свежего пресс-релиза на момент публикации новости тоже не было. Ну и добавим, что в РФ уже давно можно купить «параллельные» кроссоверы – в дорестайлинговом виде.

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На родине модернизированный T99 дебютировал под конец прошлого года. Модель получила безрамочную радиаторную решетку и новую эмблему Bestune (это суббренд FAW). Кроме того, паркетнику достались иные бамперы, при этом в переднем больше нет вертикальных полосок ходовых огней, вместо них – «галки». «Клыки» убрали и с кормы, плюс объединяющая задние фонари плашка отныне окрашена в цвет кузова. Интерьер прежний, разве что на руль наклеили новый логотип.

Было — стало

Габариты после рестайлинга не изменились. Длина FAW Bestune T99 равна 4800 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2870 мм. То есть по своим размерам кросс сопоставим с нынешним Kia Sorento, при этом «китаец» исключительно пятиместный.

Новый FAW Bestune T99

Ранее в FAW заявили, что у нас Bestune T99 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 218 л.с. и 340 Нм (в Китае – 224 л.с., крутящий момент тот же). Этот мотор указан и на странице модели на сайте. А вот в буклете почему-то турбодвижок 1.5 (но с той же отдачей) – видимо, это опечатка. Как бы то ни было, двигатель «питается» АИ-95, он работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» (в КНР кроссоверу еще положена 8АКП). Привод в любом случае только передний.

Согласно сайту FAW, в России Bestune T99 предложат в комплектациях Exclusive и Luxury. В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), обогрев и вентиляция передних сидений, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль. В «люксовой» версии появляются адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

FAW Bestune T99