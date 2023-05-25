Названы самые востребованные электромобили

Автомобили Tesla назвали самыми востребованными электрокарами по пробегу. Об этом сообщает издание CNET.

© Lenta.ru

Журналисты медиа сослались на отчет аналитической фирмы iSeeCars, специалисты которой проанализировали, как часто владельцы электромобилей используют свои машины. Согласно отчету, самым востребованным автомобилем с электрическим двигателем оказался Tesla Model X, который в год проезжает в среднем 10 378 миль. На второй и третьей позициях оказались Tesla Model Y и Model 3 — 10 199 и 9960 миль соответственно.

В топ-5 также попали Tesla Model S, которая проезжает 9340 миль, и Hyundai Kona Electric, средний пробег которой составил 8260 миль. Оказалось, что средний годовой пробег электрокара, используемого не менее трех лет, составил 9059 миль. Большой пробег автомобилей Tesla объяснили высокой популярностью моделей.

При этом даже лидер рейтинга — Tesla Model X с пробегом 10 378 миль — за год проезжает на 18 процентов меньше, чем среднестатистический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Аналитик iSeeCars Карл Брауэр объяснил, что потребители часто воспринимают электрокары как второй или третий автомобиль в семье — из-за относительно небольшого запаса хода и сложностей с зарядкой транспортного средства.