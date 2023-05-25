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Россияне смогут сэкономить 135 тысяч рублей при покупке кроссовера «Москвич 3»

Компания «Москвич» улучшила условия акции на покупку кроссовера «Москвич 3» по программе трейд-ин, которые позволят россиянам сэкономить до 135 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба завода.

Россияне смогут сэкономить 135 тысяч рублей при покупке кроссовера «Москвич 3»
© РИА Новости

«Мы улучшили условия акции. С 26 по 31 мая выгода клиента при покупке нового автомобиля "Москвич 3" с турбодвигателем 1,5 литра и автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт" по программе трейд-ин увеличится до 135 000 рублей», — говорится в тексте.

t.me/c/1556878897/111578

В компании напомнили, что сдать в трейд-ин можно автомобиль любой марки, который находится в собственности у покупателя не менее шести месяцев на момент участия в акции.

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