Россияне смогут сэкономить 135 тысяч рублей при покупке кроссовера «Москвич 3»
Компания «Москвич» улучшила условия акции на покупку кроссовера «Москвич 3» по программе трейд-ин, которые позволят россиянам сэкономить до 135 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба завода.
«Мы улучшили условия акции. С 26 по 31 мая выгода клиента при покупке нового автомобиля "Москвич 3" с турбодвигателем 1,5 литра и автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт" по программе трейд-ин увеличится до 135 000 рублей», — говорится в тексте.
t.me/c/1556878897/111578
В компании напомнили, что сдать в трейд-ин можно автомобиль любой марки, который находится в собственности у покупателя не менее шести месяцев на момент участия в акции.