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ГИБДД объявила рейды на водителей в регионах

В последние выходные мая автоинспекторы в разных регионах России усилят контроль за дорожным движением и займутся активным поиском нетрезвых водителей и других нарушителей, о проведении профилактических мероприятий объявили региональные УГИБДД.

ГИБДД объявила рейды на водителей в регионах
© РИА «Новости»

Так, «сплошные проверки» водителей на трезвость объявили автоинспекторы Тюменской области, Белгородской области, Кировской области, Курской области, Крыма, Смоленска и Владикавказа. «Широкомасштабные рейды» анонсировали в Самарской области, Рязанской области, Липецкой области и других регионах.

«В рамках сплошных проверок дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — рассказали в ГИБДД.

В Иркутской области ГИБДД объявила «сплошные проверки» для выявления нарушителей правил применения ремней безопасности и перевозки детей. В Калуге автоинспекторы проведут рейд на водителей с тонировкой стекол. Кроме того, с 29 мая по 2 июня на территории республики Северная Осетия-Алания пройдет профилактическое мероприятие для поиска нарушителей на мотоциклетном транспорте.

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