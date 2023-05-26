ГИБДД объявила рейды на водителей в регионах

В последние выходные мая автоинспекторы в разных регионах России усилят контроль за дорожным движением и займутся активным поиском нетрезвых водителей и других нарушителей, о проведении профилактических мероприятий объявили региональные УГИБДД.

© РИА «Новости»

Так, «сплошные проверки» водителей на трезвость объявили автоинспекторы Тюменской области, Белгородской области, Кировской области, Курской области, Крыма, Смоленска и Владикавказа. «Широкомасштабные рейды» анонсировали в Самарской области, Рязанской области, Липецкой области и других регионах.

«В рамках сплошных проверок дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — рассказали в ГИБДД.