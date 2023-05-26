Почти 70% россиян готовы купить машину, ввезенную по параллельному импорту

Почти 70% россиян согласны приобрести автомобиль, ввезенный по параллельному импорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование СК "Росгосстрах" и сервиса проверки автомобилей "Автокод".

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Согласно результатам исследования, 69% респондентов утвердительно ответили на вопрос, готовы ли они приобрести автомобиль, ввезенный в Россию по параллельному импорту. Отмечается, что такой результат связан с тем, что 56% принимавших участие в опросе не довольны выбором автомобилей на российском рынке.

При этом примерно четверть респондентов (23%) уверены, что автомобили, ввезенные по параллельному импорту, являются более качественными. 15% участников опроса не готовы приобрести такой автомобиль. Часть их них не устраивает цена автомобиля, также некоторых не устраивает отсутствие гарантии и возможные проблемы с запчастями.