Главе ГИБДД предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с предложением ввести дополнительные меры контроля за здоровьем водителей старше 75 лет, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. По его мнению, можно сократить срок действия их водительского удостоверения до пяти лет, а также тестировать таких автолюбителей на реакцию и устойчивость к стрессу.