Главе ГИБДД предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с предложением ввести дополнительные меры контроля за здоровьем водителей старше 75 лет, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. По его мнению, можно сократить срок действия их водительского удостоверения до пяти лет, а также тестировать таких автолюбителей на реакцию и устойчивость к стрессу.
«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей ТС, перешагнувших 75-летнюю возрастную отметку. К примеру, это могло бы быть снижение действия водительского удостоверения с 10 до пяти лет, а также дополнительное исследование здоровья при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу», — говорится в тексте обращения.
Он отметил, что напряженная дорожная обстановка, высокая интенсивность движения транспорта и усложняющиеся обстоятельства могут спровоцировать у водителей старшего поколения ухудшение самочувствия прямо за рулем и подвергнуть их жизнь и жизни окружающих опасности.
Ранее в Госдуме предложили ввести водительские права для пользователей электросамокатов.