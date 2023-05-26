Фотошпионы впервые заметили новую Toyota C-HR в серийном исполнении

Toyota C-HR 2024 года раскрывает новый стиль своего концепта на новых шпионских снимках. Совершенно новый компактный внедорожник был подтвержден на 2023 год с гибридными и подключаемыми гибридными вариантами трансмиссии, а также возможным электромобилем.

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Второе поколение Toyota C-HR проходит последние этапы разработки перед своим официальным дебютом в Европе в конце 2023 года. Наши фотошпионы поймали новый прототип нового C-HR на Нюрбургринге, прикрытый тонким камуфляжная пленка, которая мало скрывала его причудливый стиль.

Серийная версия компактного внедорожника очень похожа на концепт Toyota C-HR Prologue 2022 года. Фактически, силуэт, поверхность и крыша с крошечными задними боковыми окнами кажутся почти идентичными концепту, за исключением более традиционных стоек и колес меньшего диаметра.

Изменения коснулись бамперов и осветительных приборов, которые немного пересмотрели для серийного производства. Бамперы также, кажется, выиграли от более тяжелой дозы защитной облицовки, особенно сзади, которая имеет гораздо меньший диффузор. Большая передняя решетка имеет сотовый рисунок и включает в себя противотуманные фары, но кажется, что она полностью или почти полностью закрыта.

Более ранние шпионские снимки интерьера показали, что C-HR будет иметь центральный сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Он отделен от цифровой комбинации приборов в отличие от большинства конкурирующих кроссоверов, которые размещают их под одной панелью. Toyota утверждает, что новый C-HR будет «более просторным и практичным» по сравнению со своим предшественником, который дебютировал еще в 2016 году и подвергся фейслифтингу в 2019 году.

Toyota C-HR 2024 года будет производиться в Турции.