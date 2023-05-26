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52 минуты назад

Автоэксперт Канаев заявил о необходимости проверки зрения у пожилых водителей

Газета.Ruиещё 3

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью RT прокомментировал предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет, а также регулярно тестировать их на реакцию и стрессоустойчивость. По мнению эксперта, эти параметры нужно проверять у всех.

Автоэксперт оценил идею сократить срок действия прав для пожилых водителей
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«Медкомиссию они все равно проходят. Что касается стрессоустойчивости и реакции, если проверять эти параметры, то их нужно проверять у всех… Вообще всех водителей можно проверять на стрессоустойчивость», — отметил Канаев.

Он поддержал идею выдавать права пожилым гражданам на пять лет при условии, что они будут хорошо видеть. По его словам, основными причинами проблем за рулем для всех возрастов служат отсутствие опыта, состояние алкогольного опьянения и ухудшение зрения.

С предложением сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову. Парламентарий отметил, что напряженная дорожная обстановка, высокая интенсивность движения транспорта и усложняющиеся обстоятельства могут спровоцировать у водителей старшего поколения ухудшение самочувствия прямо за рулем и подвергнуть их жизнь и жизни окружающих опасности.

Автоновости,Павел Крупник,Михаил Черников,Сергей Канаев,ГИБДД,
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