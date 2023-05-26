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Автомеханики сталкиваются с поддельными запчастями в РФ

В текущем году многие автомеханики столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями. Их доля составила 23%, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze.

Зачастую выявляется контрафактное масло (31% случаев), говорится в материале. Кроме того, автомеханики нередко имеют дело с поддельными свечами зажигания (23%), фильтрами (15%), деталями подвески и рулевого управления (14%).

По словам гендиректора агентства Александра Груздева, минимум две трети рынка представляют собой запчасти, которые автовладельцы приобретают сами. В большинстве случаев водители не выявляют подделку. Так, они принимают товар за оригинальный, добавил он.

Как указал собеседник, если уже 23% профессионалов столкнулись с контрафактными запчастями, то доля владельцев машин, которые купили контрафакт, может быть в разы больше.

В связи с установкой поддельных компонентов риск того, что ремонт будет дорогостоящим, увеличивается, указывают эксперты. Об увеличении обращений в связи с поломками, возникшими из-за поддельных деталей, сообщили, в частности, в Fit Service.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в связи с резким подорожанием машин, как новых, так и подержанных, а также их дефицитом на рынке снова появились различные мошеннические схемы.

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