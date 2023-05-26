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Электрический преемник Audi A8 станет следующим флагманом марки

Поступают сообщения о том, что полностью электрический представительский седан появится в линейке Audi в 2024 году, чтобы заменить на ее вершине модель A8.

Электрический преемник Audi A8 может стать следующим флагманом марки
© procrossover.ru

Это может не соответствовать статистике концепции «грандсферы», раскрытой два года назад. Когда он дебютировал, grandsphere был официально представлен в качестве основы для следующего A8.

Если поразмышлять, то можно сказать, что этот следующий флагман, по крайней мере, должен быть значительно мощнее, чем бензиновый универсал RS 6 Avant с его 4,0-литровым двигателем V8 мощностью 630 л.с. и 850 л. Нм крутящего момента. Он также должен превзойти 4-дверное купе RS e-tron GT с двумя двигателями мощностью 646 л.с. и крутящим моментом 830 Нм .

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