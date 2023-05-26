Электрический преемник Audi A8 может стать следующим флагманом марки

Поступают сообщения о том, что полностью электрический представительский седан появится в линейке Audi в 2024 году, чтобы заменить на ее вершине модель A8.

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Это может не соответствовать статистике концепции «грандсферы», раскрытой два года назад. Когда он дебютировал, grandsphere был официально представлен в качестве основы для следующего A8.