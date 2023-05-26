Geely начнет в РФ продажи кроссоверов Tugella в новом исполнении

Автопроизводитель Geely привез на рынок России бюджетную версию кроссовера Tugella. В автомобиле используется двигатель мощностью 200 л.с.

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В более доступной версии модель Geely Tugella оснащается мотором 2.0 мощностью 200 л.с. Такая силовая установка используется в двух исполнениях - Luxury и Flagship. В версии Flagship Sport установлен двигатель производительностью 238 л.с.

Производитель сохранил систему полного привода. Информации о типе трансмиссии в кроссовере все еще нет. Высока вероятность, что будет использоваться 8-ступенчатая АКПП, с которой россияне уже знакомы. О разнице в стоимости сведений тоже нет. Напомним, что автомобиль в более мощном исполнении оценивается у дилеров в России в 4 000 000 рублей.

Осенью 2022 года на рынке РФ появилась обновленная версия модели. Она приняла другое оформление кузова, расширенный список опций и декоративные элементы черного цвета.

Рестайлинговый кроссовер отличается по вставкам в области переднего бампера. Еще одна особенность - решетка радиатора в виде сетки. Производитель также внес изменения в задний бампер - здесь установлено 4 круглых патрубка выхлопной системы. Для такого исполнения Tugella предусматривается акустическая система премиум-класса, которая дополняется 12 динамиками. Кроме того, в комплектации используется сабвуфер и проекционный экран.