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Geely начнет продажи кроссоверов Tugella в новом исполнении в России

Автопроизводитель Geely привез на рынок России бюджетную версию кроссовера Tugella. В автомобиле используется двигатель мощностью 200 л.с.

Geely начнет в РФ продажи кроссоверов Tugella в новом исполнении
© Geely

В более доступной версии модель Geely Tugella оснащается мотором 2.0 мощностью 200 л.с. Такая силовая установка используется в двух исполнениях - Luxury и Flagship. В версии Flagship Sport установлен двигатель производительностью 238 л.с.

Производитель сохранил систему полного привода. Информации о типе трансмиссии в кроссовере все еще нет. Высока вероятность, что будет использоваться 8-ступенчатая АКПП, с которой россияне уже знакомы. О разнице в стоимости сведений тоже нет. Напомним, что автомобиль в более мощном исполнении оценивается у дилеров в России в 4 000 000 рублей.

Осенью 2022 года на рынке РФ появилась обновленная версия модели. Она приняла другое оформление кузова, расширенный список опций и декоративные элементы черного цвета.

Рестайлинговый кроссовер отличается по вставкам в области переднего бампера. Еще одна особенность - решетка радиатора в виде сетки. Производитель также внес изменения в задний бампер - здесь установлено 4 круглых патрубка выхлопной системы. Для такого исполнения Tugella предусматривается акустическая система премиум-класса, которая дополняется 12 динамиками. Кроме того, в комплектации используется сабвуфер и проекционный экран.

Еще одна новинка от компании Geely - паркетник Monjaro. Напомним, что в продаже автомобиль появился в марте 2023 года. Он полностью соответствует Tugella по технической части - в оснащении предусмотрен двигатель производительностью 238 л.с. Работает он в паре с 8-ступенчатой АКПП Aisin и системой полного привода. Актуальная стоимость такой модели в России составляет 4 499 990 рублей.

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