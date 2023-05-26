В апреле россияне потратили 490 млрд рублей на авто с пробегом

В апреле россияне потратили на покупку подержанных машин 489,5 млрд рублей - на 64% больше, чем в апреле 2022-го (298,8 млрд рублей). Такие данные получили эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и агентства "Автостат".

Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), за месяц при этом было куплено 495,5 тыс. автомобилей с пробегом - на 41% больше, чем в апреле 2022 года (352,2 тыс. шт.). Впрочем, сравнивая апрельские показатели с мартовскими, стоит отметить, что в объемах рынок чуть снизился (-0,4%), а его финансовая емкость немного увеличилась (+1,8%).

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В финансовой емкости вторичного авторынка выросла доля машин возрастных категорий "5 - 9 лет" (с 26,4% в апреле 2022 г. до 31,4% в апреле 2023 г.) и "10 лет и старше" (с 34% до 36,2%). Так, на первую из них в апреле нынешнего года россияне потратили 153,8 млрд рублей, а на вторую - 177,2 млрд рублей. При этом на автомобили в возрасте до 5 лет в апреле было потрачено 158,5 млрд рублей, что составляет 32,4% от общих россиян на подержанные автомобили по сравнению с 39,6% в прошлогоднем апреле.

Корейские марки показывают наибольший рост финансовой емкости на вторичном рынке. В апреле жители РФ приобрели 64,4 тыс. корейских б/у автомобилей на сумму 68,1 млрд рублей. Если в штуках "корейцы" к апрелю 2022 года прибавили 53%, то в деньгах они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка (+81%).

Впрочем, по доле затрат они только третьи: корейским маркам принадлежит лишь 13,9% потраченных средств, японским - 33,4%, а европейским - 38%. Именно "европейцы" и "японцы" остаются самыми популярными автомобилями с пробегом в нашей стране. Так, в апреле было куплено 146 тыс. подержанных японских машин (на сумму 163,7 млрд рублей) и 119 тысяч - европейских (185,8 млрд рублей).

Что касается остальных брендов, то за месяц россияне также приобрели 115,1 тыс. отечественных б/у автомобилей (на 34,5 млрд рублей), 39,4 тыс. - американских (на 28,1 млрд рублей), 9,3 тыс. - китайских (на 8,8 млрд рублей). При этом все участники рынка имеют положительную динамику - как в штуках, так и в деньгах.

Кроссоверы и внедорожники наращивают свою долю на рынке автомобилей с пробегом. По итогам апреля в нашей стране было куплено 130,3 тыс. б/у автомобилей сегмента SUV, которые обошлись россиянам в 238,4 млрд рублей. Если в объеме вторичного рынка кроссоверы и внедорожники занимают около половины (48,7%), то в структуре финансовой емкости - более четверти (26,3%). Отметим, что за год данные показатели увеличились - в апреле 2022 года они составляли 47,6% и 22,9% соответственно.

В настоящее время сегмент SUV уступает на "вторичке" лишь автомобилям В-класса и только в объемах. Так, в апреле россияне стали обладателями 164,9 тыс. таких подержанных машин, что составляет ровно треть (33,3%) от общего количества. При этом потрачено на них было 70 млрд рублей, т.е. седьмая часть (14,3%) от всей суммы денег.

Также стоит отметить автомобили с пробегом С- и D-класса (53,5 млрд и 49,2 млрд рублей соответственно), доля каждого из которых в структуре финансовой емкости превысила 10%. У всех остальных сегментов она оказалась ниже этого значения. В апреле затраты увеличились по всем сегментам, причем сильнее всех - среди минивэнов (в 2,6 раза). Менее других они выросли у б/у машин F-класса - лишь на 10%.

"Итоги апреля показывают, что доля автомобилей возрастом от 5 до 10 лет растет как в объеме рынка, так и в структуре финансовой емкости. А вот у машин до 5 лет она снижается. Это позволяет судить о том, что спрос на вторичном рынке смещается в сторону более возрастных автомобилей. Во многом это связано с увеличением сроков владения автомобилями в нашей стране", - объясняет исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.