Названы премиальные авто с пробегом, которые чаще всего покупают онлайн

Наиболее популярной маркой премиальных автомобилей с пробегом, которые россияне приобретают онлайн в 2023 году, стал BMW. На него приходится 35% продаж от всего премиального сегмента, сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов «СберАвто».

Также в список востребованных машин вошли Mercedes-Benz (25%) и Audi (19%), Land Rover (7%) и Infiniti (6%).

Москва возглавила рейтинг городов по количеству сделок с премиальными авто в 2023 году (34%). Эксперты зафиксировали увеличение продаж таких машин в столице за первые четыре месяца в 2,5 раза в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Москвичи по большей части отдают предпочтение автомобилям BMW (11%), Mercedes-Benz (9%) и Audi (5%). Среди самых востребованных моделей - BMW X3, BMW X5 и Mercedes-Benz C-класса.

Санкт-Петербург занял второе место по объему приобретаемых премиальных автомобилей (9%). Среди наиболее популярных моделей в данном городе - BMW (42%), Mercedes-Benz (31%), Audi (15%), MINI (12%). BMW X3, BMW 3 серии, BMW 5.