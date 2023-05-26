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Названы премиальные авто с пробегом, которые чаще всего покупают онлайн

Наиболее популярной маркой премиальных автомобилей с пробегом, которые россияне приобретают онлайн в 2023 году, стал BMW. На него приходится 35% продаж от всего премиального сегмента, сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов «СберАвто».

Названы премиальные авто с пробегом, которые чаще всего покупают онлайн
© globallookpress.com

Также в список востребованных машин вошли Mercedes-Benz (25%) и Audi (19%), Land Rover (7%) и Infiniti (6%).

Москва возглавила рейтинг городов по количеству сделок с премиальными авто в 2023 году (34%). Эксперты зафиксировали увеличение продаж таких машин в столице за первые четыре месяца в 2,5 раза в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Москвичи по большей части отдают предпочтение автомобилям BMW (11%), Mercedes-Benz (9%) и Audi (5%). Среди самых востребованных моделей - BMW X3, BMW X5 и Mercedes-Benz C-класса.

Санкт-Петербург занял второе место по объему приобретаемых премиальных автомобилей (9%). Среди наиболее популярных моделей в данном городе - BMW (42%), Mercedes-Benz (31%), Audi (15%), MINI (12%). BMW X3, BMW 3 серии, BMW 5.

Ранее сообщалось, что в России продают уникальный кабриолет Delage D6. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру. Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Машину построили в 1922 году. Уточняется, что она есть в единственном экземпляре. Автомобиль оценивается в 8,9 миллиона рублей.

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