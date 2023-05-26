В Москве будут проверять машины на наличие подозрительных дронов

Mash: ГИБДД в Москве будет проверять машины на наличие подозрительных дронов
Сотрудникам ГИБДД в Москве выдали распоряжение проверять автомобили на наличие подозрительных дронов, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, если во время проверки машины столичные инспекторы найдут беспилотник, то начнут выяснять, для чего он нужен водителю и куда этот дрон везут. Также полицейские будут осматривать летательный аппарат на наличие модификаций.
Если сотрудники ГИБДД не выявят потенциальной угрозы для безопасности, то разрешат водителям продолжить путь. В противном случае автомобилистам грозит задержание и поездка в отдел для разбирательства, пишет Mash.