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Mash: ГИБДД в Москве будет проверять машины на наличие подозрительных дронов

Сотрудникам ГИБДД в Москве выдали распоряжение проверять автомобили на наличие подозрительных дронов, сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве будут проверять машины на наличие подозрительных дронов
© Global Look Press

По информации канала, если во время проверки машины столичные инспекторы найдут беспилотник, то начнут выяснять, для чего он нужен водителю и куда этот дрон везут. Также полицейские будут осматривать летательный аппарат на наличие модификаций.

Если сотрудники ГИБДД не выявят потенциальной угрозы для безопасности, то разрешат водителям продолжить путь. В противном случае автомобилистам грозит задержание и поездка в отдел для разбирательства, пишет Mash.

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