$79.97-0.0285.92+0.04

Mercedes-Benz GLE Coupe превратили в оранжево-коричневый кроссовер

Польская компания Carlex Design представило двухцветный кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe. Ателье, сделавшее себе имя на доработке интерьеров дорогих автомобилей, представило свою очередную работу. На сей раз базовой моделью стал купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe последнего поколения, который комплексно переоформили — изменению подверглись и кузов, и салон машины. Ключевой особенностью стала необычная по меркам немецкой премиальной модели цветовая гамма: автомобиль получил двухцветную окраску кузова, которая напоминает окраску машин эпохи 1970-х.

Mercedes-Benz GLE Coupe превратили в оранжево-коричневый кроссовер
© Motor.ru

Нижняя часть кузова окрашена в ярко-оранжевый цвет, а верхняя часть, включая крышу, имеет насыщенный коричневый оттенок. Аналогичная цветовая схема использована и для декора салона.

Motor.ru

Низ салона — сиденья, трансмиссионный тоннель, нижняя панель и дверные карты — окрашены в оранжевый цвет, а верхняя часть приборной панели, потолок и многое другое сделано в коричневом оттенке.

Motor.ru

Отделка выполнена кожей и алькантарой, а декоративные панели сделаны из углеволокна. Кузов и салон украшены логотипами Carlex Design, а финальной точкой в новом образе Mercedes-Benz GLE Coupe стали 22-дюймовые легкосплавные диски. Традиционно для польских тюнеров программа доработок никак не затрагивает техническую часть автомобиля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий