Mercedes-Benz GLE Coupe превратили в оранжево-коричневый кроссовер

Польская компания Carlex Design представило двухцветный кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe. Ателье, сделавшее себе имя на доработке интерьеров дорогих автомобилей, представило свою очередную работу. На сей раз базовой моделью стал купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe последнего поколения, который комплексно переоформили — изменению подверглись и кузов, и салон машины. Ключевой особенностью стала необычная по меркам немецкой премиальной модели цветовая гамма: автомобиль получил двухцветную окраску кузова, которая напоминает окраску машин эпохи 1970-х.

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Нижняя часть кузова окрашена в ярко-оранжевый цвет, а верхняя часть, включая крышу, имеет насыщенный коричневый оттенок. Аналогичная цветовая схема использована и для декора салона.

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Низ салона — сиденья, трансмиссионный тоннель, нижняя панель и дверные карты — окрашены в оранжевый цвет, а верхняя часть приборной панели, потолок и многое другое сделано в коричневом оттенке.

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