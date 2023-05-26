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1 час назад

Модель Bentley Bentayga превратили в пастушью собаку

Моя Москва.онлайн

Британский автомобильный бренд Bentley принял участие в известном в Великобритании собачьем конкурсе Goodwoof, передает SPEEDME.RU.

Модель Bentley Bentayga превратили в пастушью собаку
Фото: bentleymedia.combentleymedia.com

Для этих соревнований модель Bentayga S покрыли специальной матовой черно-белой пленкой. Таким способом автомобиль как бы имитировал собачью шерсть. Bentayga S смог выполнить те же действия, что и собаки, которым нужно было ка можно быстрее собрать овец в загон.

Хотя это было необычное использование такого внедорожника, однако таким действием бренд показал потенциал электрификации. Bentayga S имеет нулевой уровень выбросов. Также существует обновленная британская версия Bentley Bentayga Hybrid 2023 года с мощностью в 462 л.с.

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