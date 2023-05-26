Модель Bentley Bentayga превратили в пастушью собаку

Для этих соревнований модель Bentayga S покрыли специальной матовой черно-белой пленкой. Таким способом автомобиль как бы имитировал собачью шерсть. Bentayga S смог выполнить те же действия, что и собаки, которым нужно было ка можно быстрее собрать овец в загон.