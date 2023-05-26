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С молотка пустят редкий суперкар De Tomaso Pantera из «Форсажа»

На аукционе в Лас-Вегасе продадут De Tomaso Pantera, участвовавший в съемках «Форсажа».

Редкий суперкар De Tomaso Pantera из «Форсажа» пустят с молотка
© Motor.ru / De Tomaso Pantera

Суперкар 1972 года выпуска был одним из тех автомобилей, которые главные герои киновселенной, Доминик Торетто и Брайан О’Коннор, выкрали из поезда в пятой части франшизы. Несмотря на то что машина появлялась в кадре всего на несколько секунд, стоимость лота, скорее всего, превысит цену аналогичных экземпляров без кинобиографии.

Спустя два года после съемок пятой части «Форсажа» в 2011 году нынешний владелец выкупил De Tomaso Pantera у киностудии. Новый хозяин полностью отреставрировал спорткар, восстановив лакокрасочное покрытие и обивку салона.

Понять, что именно этот автомобиль принимал участие в съемках можно отсутствующим стеклоочистителю, заднему колесу и кондиционеру. При этом в машине сохранился ряд аксессуаров, которые установили специально для фильма. В частности, купе оборудовали выключателем массы и дугой безопасности в салоне.

Motor.ru / De Tomaso Pantera
Motor.ru / De Tomaso Pantera
Motor.ru / De Tomaso Pantera

В движение De Tomaso Pantera приводит двигатель Ford Cleveland V8 5.8, оборудованный впускным коллектором Edelbrock Performer и карбюратором Carter 750. Коробка — пятиступенчатая «механика» ZF. Аукционисты не разглашают ориентировочную стоимость автомобиля. При этом аналогичные спорткары, не участвовавшие в съемках, оценивают в среднем от 100 000 до 150 000 долларов (примерно от 8 до 12 миллионов рублей по текущему курсу).

В начале мая на аукционе продали Nissan Skyline GT-R из «Форсажа». За спорткар, подготовленный специально для актера Пола Уокера, заплатили рекордные 1,3 миллиона долларов.

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