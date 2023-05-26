Владелец Tesla назвал 8 причин не покупать электрокар

Мэтт Данадел является владельцем Tesla Model Y, причём сразу двух. Он в восторге от этого авто, но, тем не менее, он назвал минусы этой модели, которые могут стать для других автолюбителей решающим аргументом при покупке нового автомобиля.

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Первая и пятая причины, которые могут стать контраргументом при принятии решения о покупке, - инфраструктура и время, требуемое на зарядку авто. Если заправка полного бака авто с ДВС не займёт более 5 минут, то с "Теслой" приходится стоять минимум 15 минут, чтобы зарядиться на 200 миль (322 км). Это обстоятельство требует тщательной организации и планирования маршрута, который должен быть проложен там, где есть терминалы. Мэтт отмечает, что это не такая проблема, потому что в США сеть Tesla Supercharger уже достаточно развита и продолжает прирастать новыми "колонками".

Вторая причина - повышенный износ шин из-за способности к быстрому ускорению. Кроме того, электрокары более тяжёлые, чем авто с ДВС.

Третий "недостаток" - отсутствие запасного колеса. В качестве альтернативы Tesla предлагает программу помощи на дорогах и бесплатную эвакуацию в пределах 50 миль, но только пока электрокар находится на гарантии.

Четвёртая причина - тормозная система, к привыканию работы которой требуется время. Она может показаться "слишком агрессивной", а причина - в системе рекуперации энергии.

Шестой контраргумент против покупки Tesla - отсутствие возможности тюнинга, восьмым Мэтт назвал невозможность синхронизации гаджетов с мультимедиа авто по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.