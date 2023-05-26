Власти Германии расследуют утечку 100 ГБ конфиденциальных данных Tesla

В Германии началось расследование утечки конфиденциальных данных компании Tesla.

Фото: Motor.ru / Tesla Motor.ru / Tesla

По версии самого автопроизводителя, утечка произошло по вине уже бывшего сотрудника, который злоупотребил своим положением, получил доступ к базе и скачал 100 гигабайтов внутренней информации. После этого анонимный источник уведомил власти Германии о том, что конфиденциальные данные Tesla не былы защищены надлежащим образом. В случае, если это подтвердится, проблемы возникнут уже у самого автопроизводителя.

Как сообщает газета Handelsblatt, у немецкого управления по защите данных имеются «серьезные признаки возможных нарушений хранения и защиты конфиденциальной информации Tesla». Якобы американский производитель электромобилей не смог должным образом защитить данные клиентов, сотрудников и деловых партнеров, и третьи лица смогли получить доступ к 100 гигабайтам информации.

В файлах содержатся имена и персональные данных бывших и нынешних сотрудников Tesla — адреса личной почты, номера телефонов, уровень заработной платы, а также банковские реквизиты клиентов и партнеров. В слитых данных был обнаружен даже номер социального страхования генерального директора компании Илона Маска. Кроме того, там имелась информация о четырех тысячах жалоб владельцев Tesla на работу автопилота в электрокарах.