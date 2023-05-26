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59 минут назад

Власти Германии расследуют утечку сотни гигабайтов внутренних данных Tesla

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В Германии началось расследование утечки конфиденциальных данных компании Tesla.

Власти Германии расследуют утечку 100 ГБ конфиденциальных данных Tesla
Фото: Motor.ru / TeslaMotor.ru / Tesla

По версии самого автопроизводителя, утечка произошло по вине уже бывшего сотрудника, который злоупотребил своим положением, получил доступ к базе и скачал 100 гигабайтов внутренней информации. После этого анонимный источник уведомил власти Германии о том, что конфиденциальные данные Tesla не былы защищены надлежащим образом. В случае, если это подтвердится, проблемы возникнут уже у самого автопроизводителя.

Как сообщает газета Handelsblatt, у немецкого управления по защите данных имеются «серьезные признаки возможных нарушений хранения и защиты конфиденциальной информации Tesla». Якобы американский производитель электромобилей не смог должным образом защитить данные клиентов, сотрудников и деловых партнеров, и третьи лица смогли получить доступ к 100 гигабайтам информации.

В файлах содержатся имена и персональные данных бывших и нынешних сотрудников Tesla — адреса личной почты, номера телефонов, уровень заработной платы, а также банковские реквизиты клиентов и партнеров. В слитых данных был обнаружен даже номер социального страхования генерального директора компании Илона Маска. Кроме того, там имелась информация о четырех тысячах жалоб владельцев Tesla на работу автопилота в электрокарах.

К расследованию могут подключиться и Нидерланды, так как штаб-квартира европейского представительства Tesla находится именно там. Tesla уже направила местному надзорному органу предварительный отчет о случившемся: по версии автопроизводителя, в утечке виноват обиженный бывший сотрудник. Компания намерена подать на него в суд.

Автоновости,Tesla,
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