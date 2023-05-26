Новый BMW 5 Series получил игровую платформу AirConsole

Как сообщает SPEEDME.RU, в рамках сотрудничества компании BMW Group и AirConsole работали над созданием уникальных игр для автомобилей. Первая версия платформы будет внедрена в BMW 5 Series.

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По данным источника, новинка позволит водителю и пассажирам играть в различные игры. Однако воспользоваться технологией можно исключительно во время стоянки.