"АвтоВАЗ" считает необходимым индексировать утильсбор на электрокары

"Автоваз" видит необходимость в индексации утилизационного сбора на электромобили в качестве меры для защиты рынка. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак в ходе второго Евразийского экономического форума.

"Необходимо индексировать утилизационный сбор на электромобили. <...> Рынок должен быть защищен так, чтобы было выгоднее инвестировать в локальное производство электромобилей здесь, в России, чем просто гнать банально готовый экспорт", - сказал Громак.

Он также добавил, что все меры государственной поддержки в автопроме должны быть привязаны к уровню локализации автомобиля. По его словам, "чем выше локализован электромобиль, тем больше автопроизводитель получает государственной поддержки".