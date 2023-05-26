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41 минуту назад

"АвтоВАЗ" считает необходимым индексировать утильсбор на электрокары

ТАСС

"Автоваз" видит необходимость в индексации утилизационного сбора на электромобили в качестве меры для защиты рынка. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак в ходе второго Евразийского экономического форума.

"АвтоВАЗ" считает необходимым индексировать утильсбор на электрокары
Фото: Руслан Шамуков/ТАССРуслан Шамуков/ТАСС

"Необходимо индексировать утилизационный сбор на электромобили. <...> Рынок должен быть защищен так, чтобы было выгоднее инвестировать в локальное производство электромобилей здесь, в России, чем просто гнать банально готовый экспорт", - сказал Громак.

Он также добавил, что все меры государственной поддержки в автопроме должны быть привязаны к уровню локализации автомобиля. По его словам, "чем выше локализован электромобиль, тем больше автопроизводитель получает государственной поддержки".

Автоновости,Сергей Громак,Автоваз,
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