Госдума отказалась дать россиянам право «сдавать» нарушителей ПДД

Госдума отказалась принимать законопроект, дающий право жителям России фиксировать ряд нарушений ПДД на мобильный телефон, отсылая снимки в ГИБДД. Об этом пишет «Коммерсант».

Поправки в КоАП, которые позволяли гражданам самостоятельно снимать нарушения ПДД на фото и видео, отсылая материалы в ГИБДД с помощью приложения под условным названием «Народный инспектор», депутаты посчитали недостаточно проработанными.

Видео дня

Работа над законопроектом велась в Госдуме с 2017 года. В феврале 2019 года он был принят в первом чтении. Предполагалось, что порядок фиксации нарушений будет описан в постановлении правительства. Однако оно так и не поступило депутатам, как и сведения о том, откуда будут взяты необходимые на разработку софта средства. По ценам 2017 года она обошлась бы в 2,7 миллиарда рублей.

В итоге комитет по госстроительству рекомендовал поправки отклонить, подчеркнув, что неразрешенные вопросы о порядке фиксации, обработки и направления информации «могут повлечь на практике возникновение спорных ситуаций и нарушение процессуальных прав граждан».

В свою очередь зампред думской фракций ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что эти поправки изначально называли «законом о стукачах».

«Правильно, что отклонили, автомобилисты могут выдохнуть», - заметил он.

Парламентарии отказались от рассмотрения законопроекта, несмотря на поручение Белому дому доработать поправки, которое глава государства дал в 2021 году.

При этом в Госдуме заверили, что готовы рассмотреть новый законопроект. А ГИБДД продолжает использовать жалобы граждан на нарушителей для возбуждения административных дел. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2022 году было выявлено 646,5 тыс. нарушений по информации, полученной от «представителей общественности», из них 7,2% — это управление автомобилем в пьяном виде или отказ от освидетельствования и 5,3% — нарушения правила перевозки детей.