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С начала года количество аварий с автомобилями такси и каршеринга выросло на 15 процентов

С начала года число аварий, произошедших с участием такси и автомобилей каршеринга увеличилось на 15% по сравнению с первым кварталом 2022 года - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В сравнении с 2021 году число автомобильных аварий выросло на 22%.

С начала года аварий с машинами такси и каршеринга стало больше на 15 процентов
© Российская Газета

По оценкам компании, почти пропорционально увеличился и объем выплат - на 8% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Средний размер компенсации такси и каршерингам, попавшим в ДТП, в 2023 году составил 61 тысячу рублей.

Чаще всего виновниками ДТП с такси и каршерингом становятся водители старше 60 лет - 31% происшествий. Еще 21% приходится на возрастную категорию 40-49 лет.

Среди автомобилей марки ВАЗ лидирует по числу ДТП с такси и каршерингом Granta (44% страховых случаев). Самой "опасной" моделью Mercedes-Benz стал Sprinter, а среди Hyundai и Renault - Solaris и Logan соответственно.

Самые аварийные водители такси и каршеринга проживают в столичном регионе (15% ДТП), Калининградской области (15%), Краснодарском крае 6%, Удмуртии 4% и Татарстане (по 6%), Санкт-Петербурге и Мордовии (по 1%).

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