Четверть автосервисов в России столкнулась с поддельными запчастями

Почти четверти российских автомехаников встречались поддельные запчасти в 2023 году. Как пишут «Известия», о контрафакте рассказали 23 процента опрошенных сервисов. Чаще всего подделывают моторные масла (в 31 проценте случаев), а также свечи зажигания (23 процента), фильтры (15 процентов) и детали подвески и рулевого управления (14 процентов). Причем в некоторых случаях до половины всего товара, предлагаемого на рынке, — подделки.

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В стремлении сэкономить автомобилисты нередко выбирают запчасти подешевле, однако установка контрафакта может вылиться в дорогостоящий ремонт, напоминают механики. С начала нынешнего года число поломок, связанных с контрафактом, выросло на 7,5 процента.

В результате все больше автосервисов стали отказываться от обслуживания автомобилей клиентов, которые привозят свои детали и расходники: они не хотят нести ответственность за поломки, вызванные фальшивкой. К примеру, автовладелец может купить масло, сэкономив две тысячи рублей на канистре. Через какое-то время мотор ломается, и владелец «попадает» уже на 100 тысяч рублей и более.

Распознать контрафакт бывает непросто, но о нем может подсказать подозрительно низкая цена. Так, на одном из рынков в Москве за тормозные колодки Range Rover Supercharged просили всего 10 тысяч рублей, выдавая их за оригинал. При этом в Великобритании их цена составляет около 500 фунтов стерлингов — почти 50 тысяч в пересчете на рубли.