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Toyota не нашла доказательств опасности своих машин

В прошлую пятницу, 19 мая 2023 года, были приостановлены продажи двух моделей - Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Производителя обвинили в том, что машины для проведения краш-тестов были специально подготовлены, а серийные образцы имеют безопасность в значительной степени меньше. Daihatsu, подконтрольная Toyota, перепроверила выпускаемые машины.

Toyota не нашла доказательств опасности своих машин
© Пресс-служба Toyota

В официальном сообщении Toyota Motor Company отмечается, что Daihatsu добровольно провела краш-тест на боковой удар - имитация столкновения на скорости 32 км/ч о столб. По итогам испытания был сделан вывод, что и Rocky, и Raize соответствуют всем действующим нормам стран, в которых продаются данные автомобили.

В компании понимают, что краш-тест является внутренним, и в будущем организуют тест в присутствии сертификационных органов, после чего отгрузка автомобилей возобновится.

Пока без ответа остаётся вопрос с безопасностью седанов Toyota Yaris Ativs и Perodua Axias, которые и стали причиной начала расследования после сообщение анонимного информатора.

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