$79.98+0.0285.88-0.32

Aston Martin продаст бутылку виски дороже, чем свои автомобили

Aston Martin продаст на аукционе Sotheby's эксклюзивную бутылку виски. Как сообщает SlashGear, с молотка уйдет Bowmore Arc-52 Mokume: бутылка ограниченного выпуска, содержащая напиток 52-летней выдержки от Bowmore Distillery.

Aston Martin продаст бутылку виски дороже, чем свои автомобили
© Sotheby's

Такой виски можно считать уникальным — всего было выпущено 100 бутылок. Стоимость начинается от 167 тысяч долларов, что дороже чем автомобили Aston Martin — Vantage Coupe 2023 года (147 тысяч долларов) или Vantage Roadster 2023 года (150 тысяч долларов). Ожидается, что ставки на напиток в ходе торгов вырастут примерно до 265 тысяч долларов.

Однако победитель аукциона получит не только виски. Он также сможет посетить ликероводочный завод Bowmore на острове Айлей, возле западного побережья Шотландии. Там он также сможет испытать редкий роскошный внедорожник Aston Martin DBX Bowmore, выпущенный ограниченным тиражом.

Сам напиток получил свое название от японской техники обработки «мокумэ-гане», что переводится как «металл под дерево». Aston Martin разработал футуристический графин с верхом из углеродного волокна, который напоминает эстетику мокуме-гане — его поверхность из смешанных металлов напоминает текстуру дерева.

Отметим, что доходы от аукциона будут переданы на различные инициативы, направленные на развитие винокуренной промышленности острова Айлей и ее поддержание долгосрочной перспективе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий