Aston Martin продаст бутылку виски дороже, чем свои автомобили

Aston Martin продаст на аукционе Sotheby's эксклюзивную бутылку виски. Как сообщает SlashGear, с молотка уйдет Bowmore Arc-52 Mokume: бутылка ограниченного выпуска, содержащая напиток 52-летней выдержки от Bowmore Distillery.

© Sotheby's

Такой виски можно считать уникальным — всего было выпущено 100 бутылок. Стоимость начинается от 167 тысяч долларов, что дороже чем автомобили Aston Martin — Vantage Coupe 2023 года (147 тысяч долларов) или Vantage Roadster 2023 года (150 тысяч долларов). Ожидается, что ставки на напиток в ходе торгов вырастут примерно до 265 тысяч долларов.

Однако победитель аукциона получит не только виски. Он также сможет посетить ликероводочный завод Bowmore на острове Айлей, возле западного побережья Шотландии. Там он также сможет испытать редкий роскошный внедорожник Aston Martin DBX Bowmore, выпущенный ограниченным тиражом.

Сам напиток получил свое название от японской техники обработки «мокумэ-гане», что переводится как «металл под дерево». Aston Martin разработал футуристический графин с верхом из углеродного волокна, который напоминает эстетику мокуме-гане — его поверхность из смешанных металлов напоминает текстуру дерева.