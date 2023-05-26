Toyota запатентовала рулевое управление по проводам

Японский автопроизводитель Toyota подал сразу четыре патентные заявки в Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов (USPTO). Как отмечает издание SPEEDME.RU, все они могут указывать на то, что компания рассматривает возможность внедрения своей новой системы рулевого управления по проводам в Америке.

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Следует отметить, что Toyota запускает в некоторых странах рулевое управление по проводам на электрическом внедорожнике Lexus RZ 450e 2023-го модельного года. В Штатах эта функция пока недоступна.

Специалисты компании Lexus уже заявили, что рулевое управление по проводам не является заменой обычного рулевого управления. При этом данная система должна быть запущена в качестве дополнительной опции в 2025-м году.