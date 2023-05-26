В Петербурге готовятся запустить производство компактного электромобиля

Линейку отечественных автомобилей в ближайшем будущем может пополнить электрический микрокар L-typе. О планах выпуска "малыша" объявил Обуховский завод в дни празднования своего 160-летия. Предполагается, что новый электромобиль будут производить на бывшей площадке концерна Toyota в Северной столице.

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Предприятие обнародовало некоторые характеристики "маленькой машинки", как называют ее на заводе. Это будет компактный автомобиль категории L7 массой не более 400 килограммов. Все комплектующие - отечественного производства. Новинка сможет развивать скорость до 90 километров в час, одной зарядки хватит на 180 километров. Производитель обещает быстрозаменяемые батареи. А самое привлекательное в этой модели - ее стоимость: в пределах одного миллиона рублей.

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Старт производства намечен на 2024 год. В первое время с конвейера будет сходить по две тысячи микрокаров в год, а через пять лет, если все пойдет по плану, - по 10-14 тысяч, сообщил журналистам генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников.

Как предполагают на предприятии, такой автомобиль может быть востребован городскими сервисами и каршерингом. Но председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предсказывает новой модели более широкое применение:

- Если это будет микролитражка массового сегмента вроде известной нам Daewoo Matiz, жители городов станут использовать ее для личных целей. Достаточно ограниченный пробег этому не препятствует - многие в день проезжают гораздо меньше, чем позволяют их автомобили. Хорошо, если на микрокаре будут действительно быстрозаменяемые батареи. И для таких машин обычно предусматривается возможность заряжать их от обычной розетки. В этом случае автомобилистам даже не придется искать специальную заправку для электромобилей, - полагает эксперт.

По его мнению, ключевой вопрос - цена. Практически все автомобили, которые сегодня продаются на российском рынке, достаточно дороги. Поэтому потребность в бюджетной модели очень велика, и микрокар петербургского производства вполне может занять эту нишу, считает Валерий Солдунов.

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов согласен с тем, что такой автомобиль хорош прежде всего для городов. Он предполагает, что создатели L-type ориентируются на модель городских миниэлектрокаров, которая активно развивается в Европе. Во многих странах на похожих машинах передвигаются, например, курьеры. Такой транспорт подходит для перемещения по узким городским улицам, что особенно актуально для исторических центров мегаполисов.

- Но в России такие автомобили никогда не были особо популярны. К тому же сейчас речь идет про электрокар. Тип машин, на который ориентируется L-type, обычно имеет заряд хода менее 100 километров. Следовательно, для тех же курьеров встает вопрос зарядных станций. Да, производитель говорит о сменных батареях. Но для этого тоже нужна инфраструктура. Сейчас все больше электромобилей начинают переходить на этот вариант, и бренды самостоятельно возводят станции замены батарей. Однако в России таких проектов пока не было, - говорит эксперт.

Представить первый образец микрокара производитель планировал уже в ближайшее время. Однако на запрос "Российской газеты" на Обуховском заводе ответили, что пока дата презентации не определена.

Впрочем, не все эксперты радужно оценили перспективы этого электрокара. Так, по словам главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, это маленькие машины, которые называются квадрициклы. Класс L6 и L7 относится именно к ним. Они никогда особо популярны у нас в стране не были. Слишком специфическая техника.

Он напомнил, что на рынке уже были подобные индийские машины Bajaj Qute, но их попродавали и бросили. Спросом не пользовались.

Он также отметил, что это двухместный автомобиль со снаряженной массой до 400 кг. Но при этом для электрокаров в снаряженную массу не входит вес батареи. А она довольно тяжелая. Таким образом, для доставщиков это не будет сильно интересным предложением. Электровелосипеды гораздо более выгодны и удобны. Езжай, хочешь. Хоть по тротуарам, хоть по дворам, закрытым шлагбаумами. Несмотря на скромные размеры этого квадрицикла, с ним такое не пройдет. Кроме того, его надо регистрировать в ГИБДД, получать на него права.

А при объявленной осторожной цене в 800 тысяч рублей, автомобилисту выгоднее и удобнее будет приобрести Lada Granta.

Есть и еще один тонкий вопрос. У него заявлены съемные аккумуляторы. Но кто, где и при каких условиях их будет менять? Как это будет организованно? При довольно ограниченном пробеге, да еще для доставщиков и каршеринга - это очень актуальный вопрос. У них пробеги большие.

- Любое предложение по производству автомобилей, если оно будет реализовано - это хорошо, - отмечает Максим Кадаков. - Чем больше предложений тем лучше.

В этом его поддержал автоэксперт Игорь Моржаретто:

- Любая инициатива - это хорошо, - отметил он. Но у меня есть большие опасения по этому проекту - "Алмаз-Антей" никогда не занимался выпуском гражданской техники. Если они сумеют ее создать, я буду за них рад. Но это не так просто, как кажется.

Он также напомнил историю с индийским Bajaj Qute, который в России "не зашел".