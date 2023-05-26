«Автотор» нашел нового партнера для организации выпуска электромобилей и электромоторов

В рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае российский завод «Автотор» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Shanhai Nuoang Automobile Technology. Как сообщает журнал Auto.ru, на предприятии в Калининграде организуют производство автомобилей с разными типами силовых установок.

Отмечается, что завод займется выпуском электромобилей, а также гибридных и газомоторных автомобилей. Также «Автотор» начнет производство деталей и узлов, в том числе электрических тяговых двигателей, в том числе по схемам «три в одном» и «пять в одном», редукторов, электронных систем управления и печатных план.

На «Автоторе» будут делать компоненты как для машин, выпускающихся здесь же, так и для поставок другим производителям. Сам проект направлен на увеличение локализации производства и увеличение объемов выпуска высокотехнологичной продукции. Кроме того, таким образом получится создать и новые рабочие места.