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Хардкорный внедорожник Nissan Patrol Warrior готовится к премьере

Особое исполнение появится у вездехода нынешней генерации, такая версия анонсирована только для Австралии.

Хардкорный Nissan Patrol Warrior готовится к премьере
© Колеса.ру

Австралийское подразделение Nissan несколько лет вынашивало планы пополнить гамму рамного внедорожника Patrol хардкорной модификацией под названием Warrior. Окончательное решение было принято в прошлом году, тогда же появились первый дизайн-скетч и пара тизеров. Напомним, особый вездеход делают вместе с инжиниринговым бюро Premcar, которое базируется в городе Виктория (прежде принадлежало британской компании Prodrive). Кстати, то же бюро помогло построить экстрим-версии грузовика Navara – Pro-4X Warrior и SL Warrior. Так вот теперь стартовал новый этап продвижения Nissan Patrol Warrior: опубликованы кадры с испытаний.

Внешние особенности – иной передний бампер и внедорожная «резина», вдобавок на радиаторной решетке вместо четырех тонких полосок красуются три «зубастые» плашки. А вот боковых патрубков выпускной системы, которые были на прошлогоднем тизере, не видать. Впрочем, не будем забывать о том, что перед нами прототип. Еще должны доработать шасси: ожидаются амортизаторы увеличенного диаметра и новые пружины, плюс, возможно, расширят колею.

Двигатель перейдет со стандартного внедорожника. В Австралии Nissan Patrol представлен с бензиновым V8 5.6 мощностью 405 л.с. (560 Нм) и семиступенчатым «автоматом». Отметим, на Ближнем Востоке модели еще положен 275-сильный V6 4.0, вдобавок там есть «заряженная» версия Nismo с форсированным до 428 л.с. V8. У Patrol подключаемый полный привод с понижающей передачей.

Полноценную премьеру Nissan Patrol Warrior справит в конце текущего года. Скорее всего, такой вездеход окажется австралийским эксклюзивом.

Между тем сам Patrol скоро перейдет в новое поколение – замаскированные тестовые прототипы уже попадались шпионам.

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