Volkswagen и Audi урегулировали спор в Техасе на 85 млн долларов

Volkswagen и Audi урегулировали спор в Техасе на 85 миллионов долларов
Генеральный прокурор Кен Пэкстон заявил, что Volkswagen и Audi договорились о принципиальном урегулировании в размере 85 миллионов долларов (79 миллионов евро) за нарушение законов Техаса во время скандала с выбросами дизельных двигателей.Немецкий автомобильный гигант Volkswagen владеет несколькими автомобильными брендами, включая Audi.
Мировое соглашение связано со скандалом с выбросами дизельных двигателей, из-за которого компания почти десятилетие застревала в судебных процессах с тех пор, как в 2015 году стало известно об этом.
Volkswagen отозвал около 11 миллионов автомобилей по всему миру и заплатил миллиарды долларов за обман и нарушение правил и норм.
Автомобильный гигант ранее урегулировал иски федерального суда США на сумму 20 миллиардов долларов, но это не защитило компанию от ответственности местных органов власти и правительства штата, как ранее постановляли суды.