Volkswagen и Audi урегулировали спор в Техасе на 85 млн долларов

Генеральный прокурор Кен Пэкстон заявил, что Volkswagen и Audi договорились о принципиальном урегулировании в размере 85 миллионов долларов (79 миллионов евро) за нарушение законов Техаса во время скандала с выбросами дизельных двигателей.Немецкий автомобильный гигант Volkswagen владеет несколькими автомобильными брендами, включая Audi.

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Мировое соглашение связано со скандалом с выбросами дизельных двигателей, из-за которого компания почти десятилетие застревала в судебных процессах с тех пор, как в 2015 году стало известно об этом.

Volkswagen отозвал около 11 миллионов автомобилей по всему миру и заплатил миллиарды долларов за обман и нарушение правил и норм.