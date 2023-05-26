$79.97-0.0285.92+0.04

Volkswagen и Audi урегулировали спор в Техасе на 85 миллионов долларов

Генеральный прокурор Кен Пэкстон заявил, что Volkswagen и Audi договорились о принципиальном урегулировании в размере 85 миллионов долларов (79 миллионов евро) за нарушение законов Техаса во время скандала с выбросами дизельных двигателей.Немецкий автомобильный гигант Volkswagen владеет несколькими автомобильными брендами, включая Audi.

Volkswagen и Audi урегулировали спор в Техасе на 85 млн долларов
© Соцсети

Мировое соглашение связано со скандалом с выбросами дизельных двигателей, из-за которого компания почти десятилетие застревала в судебных процессах с тех пор, как в 2015 году стало известно об этом.

Volkswagen отозвал около 11 миллионов автомобилей по всему миру и заплатил миллиарды долларов за обман и нарушение правил и норм.

Автомобильный гигант ранее урегулировал иски федерального суда США на сумму 20 миллиардов долларов, но это не защитило компанию от ответственности местных органов власти и правительства штата, как ранее постановляли суды.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий