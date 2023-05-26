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Автогигнат Stellantis инвестирует в производителя литий-серных аккумуляторов в Силиконовой долине

Батареи Lyten не используют никель, кобальт и марганец и могут питать будущие модели Stellantis. Корпоративный венчурный фонд Stellantis объявил об инвестициях в Lyton, производителя аккумуляторов из Силиконовой долины, который разработал новые инновационные литий-серные аккумуляторы, а также является пионером в области трехмерного графена.

Stellantis инвестирует в производство инновационных аккумуляторов
© PNZdrive

Неясно, сколько Stellantis Ventures инвестировала в Lyten, но мы знаем, что в литий-серных батареях компании не используется никель, кобальт или марганец. Это снижает углеродный след батарей примерно на 60% по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Lyten также может закупать сырье для своих аккумуляторов в Северной Америке и Европе.

Инновационный трехмерный графен Lyten представляет собой настраиваемый суперматериал для декарбонизации, созданный из природного газа. Он значительно более химически и электрически активен, чем традиционный двумерный графен. Литий-серные батареи компании и трехмерные графеновые материалы первоначально производятся в кампусе площадью 145 000 квадратных футов в Силиконовой долине.

Lyten надеется начать поставки своих литий-серных батарей и композитов с трехмерным графеном для специализированных рынков в конце этого года.

Пока неясно, когда Stellantis начнет использовать эти батареи.

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