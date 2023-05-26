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Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире

Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире в первом квартале 2023 года. Как сообщает отраслевой аналитик JATO Dynamics, это первый случай, когда электромобиль достиг этого рубежа.

Электромобиль впервые стал самым продаваемым в мире
© Ferra.ru

Model Y превзошла Toyota Corolla, долгое время лидировавшую в рейтинге, с 267 200 продажами по сравнению с 256 400 продажами Corolla. Недавнее снижение цен Tesla также сделало Model Y более доступной, что еще больше увеличило ее привлекательность. При этом стоит помнить, что несмотря на это снижение цен, Model Y стоимостью ~40 тыс долларов все еще значительно дороже базовой модели Corolla стоимостью 21 тыс. долларов.

По некоторым прогнозам, Model Y превысит миллион продаж к концу 2023 года, что может сравняться с показателем Toyota Corolla, достигнутым в 2022 году.

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