Электромобиль впервые стал самым продаваемым в мире

Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире в первом квартале 2023 года. Как сообщает отраслевой аналитик JATO Dynamics, это первый случай, когда электромобиль достиг этого рубежа.

Model Y превзошла Toyota Corolla, долгое время лидировавшую в рейтинге, с 267 200 продажами по сравнению с 256 400 продажами Corolla. Недавнее снижение цен Tesla также сделало Model Y более доступной, что еще больше увеличило ее привлекательность. При этом стоит помнить, что несмотря на это снижение цен, Model Y стоимостью ~40 тыс долларов все еще значительно дороже базовой модели Corolla стоимостью 21 тыс. долларов.