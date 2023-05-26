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Рамный внедорожник Beijing BJ40 нового поколения: первые шпионские фотографии

Появились фотографии брутального китайского внедорожника Beijing BJ40 второго поколения.

Появились шпионские фото рамного внедорожника Beijing BJ40 нового поколения
© Motor.ru / BAIC BJ40

Модель, которая уже в 2023 году «пропишется» на Калининградском «Автоторе», готовится к смене поколения в родном Китае. Тестовый образец еще не готов к серийному производству, на что указывает временная передняя и задняя оптика, однако некоторые выводы уже можно сделать. Например, о том, что у модели будет цельнометаллический пятидверный кузов вместо съемного пластикового верха.

Прототип, обклеенный камуфляжной пленкой, заметили погруженным на эвакуатор. Ожидается, что внедорожник сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний. Возможно, появятся и новые моторы в гамме. Больше подробностей ждем к концу лета — новинка дебютирует в августе либо в начале осени.

Актуальный BJ40, который выпускается с 2013 года, построен на той же платформе, что и «старший» BJ80 — он в свою очередь является нелицензионной китайской копией Mercedes-Benz G-Class. Сам же BJ40 больше напоминает утилитарные американские внедорожники, в частности, Jeep Wrangler.

Motor.ru / BAIC BJ40
Motor.ru / BAIC BJ40
Motor.ru / BAIC BJ40
Motor.ru / BAIC BJ40
Motor.ru / BAIC BJ40

Модель представлена на китайском рынке с двухлитровым турбодизелем, автоматической коробкой Aisin, полным приводом, понижающей передачей и блокировкой обоих межколесных дифференциалов. Есть и бензиновая модификация с двигателем того же объема на 204 и 250 сил.

Ранее стало известно, что BAIC BJ40 с приставкой Plus официально будет продаваться в России, а его производство уже в 2023 году наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Внедорожник предложат с двухлитровым турбомотором мощностью 225 сил и восьмидиапазонным автоматом. Цены уже известны — от 3 759 900 рублей.

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