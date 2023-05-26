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Рассекречен салон серийного Tesla Cybertruck

Появились неофициальные снимки серийного пикапа Tesla Cybertruck, которые дают представление о внешнем виде электрокара, еще не поступившего в продажу. Об этом пишет Auto.ru.

Рассекречен салон серийного Tesla Cybertruck
© globallookpress.com

Снимки машины были сделаны на Гигафабрике в Техасе и выложены в Интернет поклонниками Tesla Cybertruck.

На фото видно, что салон выполнен в минималистичном стиле и кнопки на приборной панели отсутствуют. Их заменяет большой тачскрин.

Cybertruckownersclub.com

Несколько кнопок есть только на руле, причем две из них отвечают за включение поворотников: подрулевых рычагов у машины нет. Сам руль по форме ближе к восьмиугольнику, а между водительским и пассажирским сиденьями установлен массивный подлокотник с боксом.

Интересна и форма лобового стекла. Из-за большого наклона оно уходит далеко вперед, образовывая очень широкую «полку» перед водителем и пассажиром, которая никак не задействована.

Ранее стало известно, что компания Tesla приступила к «альфа-тестированию» электропикапа Cybertruck. В апреле владелец компании, бизнесмен Илон Маск сообщил, что Cybertruck будет доступен для продажи в III квартале следующего года.

Маск отметил, что малотиражное производство начнется летом, а массовая сборка запланирована на 2023 год. Он подчеркнул, что производство Cybertruck требует времени и особых методов изготовления, так как это «невероятный продукт».

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