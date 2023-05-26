Составлен список самых продаваемых авто в мире

Безоговорочное лидерство удерживает марка Toyota: четыре модели в первой пятёрке бестселлеров выпущены японской компанией.

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Однако первое место вовсе не у "Тойоты". В первом квартале 2023 года лидером стал электрический кроссовер Tesla Model Y, мировой тираж которого составил 267 200 машин. Основная клиентская база у модели - страны Евросоюза.

На втором месте по объёмам - многоликая Toyota Corolla, которую также продают под именами Levin, Allion, Lingshang. Результат - 256 400 авто. Третье место занял Toyota Hilux, пикап выбрали 214 700 клиентов по всему миру.