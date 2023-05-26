Компания Michelin продала шинный бизнес в России

Компания Michelin, которая занималась производством автомобильных шин в подмосковном Давыдове, продала российский бизнес, говорится в заявлении французского производителя.

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Покупателем российских активов стала компания Power International Tires (ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»). Дистрибьютору перешли шинный завод и фирма Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

«Вариант передачи деятельности местному руководству был невозможен из-за серьезных трудностей, препятствующих тому, чтобы эта деятельность стала автономной», — говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. Соглашение предполагает сохранение 250 рабочих мест. Все расходы компании в связи с уходом из России (десятки миллионов евро) были учтены в 2022 году, говорится в заявлении.