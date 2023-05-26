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Рассекречен интерьер серийного Tesla Cybertruck

В Сети опубликовали фотографии салона серийной версии Tesla Cybertruck.

Рассекречен интерьер серийного Tesla Cybertruck
© Motor.ru / Cybertruck Owners Club

Неофициальные снимки сделали в рамках ежегодного мероприятия, которое прошло на «Гигафабрике» американского концерна в Техасе. До сих пор электропикап удавалось фотографировать лишь снаружи. Теперь же посетителям мероприятия дали уникальную возможность в деталях рассмотреть минималистичный интерьер будущего электромобиля, который пока что не поступил в продажу.

Первое, что бросается в глаза в салоне Cybertruck, — руль в форме штурвала, на котором отсутствуют физические кнопки. Вместо них – сенсорные органы управления мультимедиа. С помощью тач-панелей осуществляется и включение поворотников. Кроме того, в интерьере присутствует один широкоформатный экран, массивный подлокотник между передними сиденьями и оригинальные регулировки кресел.

Motor.ru / Cybertruck Owners Club
Motor.ru / Cybertruck Owners Club

Еще одним отличием является форма лобового стекла, которое из-за сильного наклона уходит далеко вперед, создавая огромное пространство на передней панели. При этом сиденья, а также другие элементы интерьера отделаны искусственной кожей.

Официальный дебют Tesla Cybertruck состоится до конца 2023 года. Однако в серию электропикап пойдет только в следующем году.

В конце февраля в Сети показали Tesla Cybertruck, который проходил дорожные тесты. При этом дизайн электропикапа серьезно отличался от предыдущих версий.

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