Бренды Stellantis отказались участвовать в Мюнхенском автосалоне

Opel станет единственным из 14 брендов Stellantis на автосалоне IAA, который состоится в Мюнхене. Европейские бренды Альянса, в том числе Peugeot, Citroen и Fiat, а также американская марка Jeep не примут участие в мероприятии, пишет SPEEDME.RU.

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Opel подчеркнет свой сдвиг в электрификации. К 2028 году бренд намерен выпускать исключительно электромобили.