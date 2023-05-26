Бренды Stellantis отказались участвовать в Мюнхенском автосалоне

Бренды Stellantis отказались участвовать в IAA в Мюнхене
Opel станет единственным из 14 брендов Stellantis на автосалоне IAA, который состоится в Мюнхене. Европейские бренды Альянса, в том числе Peugeot, Citroen и Fiat, а также американская марка Jeep не примут участие в мероприятии, пишет SPEEDME.RU.
Opel подчеркнет свой сдвиг в электрификации. К 2028 году бренд намерен выпускать исключительно электромобили.
Новый полностью электрический Opel Astra Sports Tourer Electric дебютирует в Мюнхене. Также презентуют обновленную версию малолитражки Corsa. Ожидается и третья премьера от Opel, которая станет сюрпризом. IAA Mobility пройдет с 5 по 10 сентября. Ее проводят раз в два года.