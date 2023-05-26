«АвтоВАЗ» устранил «масложор» у самого мощного мотора

Как рассказал руководитель проекта Lada Vesta Олег Груненков, инженеры поменяли конструктив двигателя «ВАЗ-21179», благодаря чему проблема с «масложором» была решена. В 2024 году этот мотор начнут устанавливать на обновленную Lada Vesta.

Отмечается, что владельцам Lada с двигателями 1.8 приходилось доливать 2-4 литра масла за 10 тыс. км пробега, при этом некоторые хозяева машин жаловались на расход 1 л на 1 тыс. км. В 2018 году «АвтоВАЗ» провел модернизацию агрегата, однако полностью решить проблему тогда не удалось.