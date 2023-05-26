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Новый Ford Mustang получил тюнинг от про-дрифтера

Американский дрифтер представил один из первых тюнингов для нового Ford Mustang.

Новый Ford Mustang получил тюнинг от про-дрифтера
© Motor.ru / RTR Vehicles

Фастбек от RTR Vehicles получил особые компоненты подвески, декор интерьера и фирменный обвес, который улучшает ток воздуха к агрегатам и оптимизирует общий аэродинамический баланс. Цена пакета — 12,5 тысячи долларов, что соответствует одному миллиону рублей.

Фирма RTR Vehicles, принадлежащая американскому про-дрифтеру Вон Гиттину-младшему, наконец добралась до нового Ford Mustang. Представленный накануне Mustang RTR Spec 2 — первый из череды запланированных фастбеков в фирменном прочтении RTR. В основном ателье поработало над стилистикой, но кое-что машине досталось и из «железа». Например, компоненты подвески RTR Tactical Performance, позволяющие отрегулировать шасси под конкретные задачи.

В списке есть укороченные пружины, настраиваемые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Также на «Мустанги» ставят более жесткие крепления задних стоек и 20-дюймовые колеса с широченными шинами Nitto NT555 G2. Узнать в Mustang'е RTR Spec 2 проще простого: у него будет фирменная решетке радиатора с подсвеченными воздухозаборниками, которая улучшает ток воздуха к двигателю; вентиляционные решетки на капоте и оригинальный обвес.

Motor.ru / RTR Vehicles
Motor.ru / RTR Vehicles

Достанется и салону — как минимум там будут новый набалдашник рычага коробки передач, фирменные коврики и нумерованная табличка с подписью Вон Гиттин-младшего. Весь пакет прибавит к цене базовой машины 12,5 тысячи долларов, что соответствует миллиону рублей. Причем заказать всё это, судя по всему, можно будет для любой версии «седьмого» Mustang. В том числе для Dark Horse, который и без того может похвастаться модернизированной «восьмеркой» Coyote объемом пять литров и кузовной краской со смещением цвета.

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