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Автодилер объявил цены китайских машин Hongqi в России

Самый доступный автомобиль китайской премиум-марки Hongqi в России будет стоить от 4,79 млн руб., такую цену столичный дилер «Панавто» указал за седан H5 на своем официальном сайте. Автомобиль оснащается турбочетверкой объемом 2,0 литра мощностью 218 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом», тяга передается на передние колеса.

Автодилер объявил цены китайских машин Hongqi в России
© HONGQI

Флагманский седан Hongqi H9 оценили в 7,49 млн рублей. Он оснащается гибридной силовой установкой мощностью 245 л.с., «роботом» и задним приводом. Кроссовер HS5 с 224-сильным двухлитровым двигателем и полным приводом стоит от 4,99 млн руб. Самой дорогой моделью марки стал электрический Hongqi E-HS9, который способен преодолеть до 510 км на одном заряде и стоит от 9,49 млн руб.

Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя». Бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР. По-русски пресс-служба бренда предлагает называть марку «Хончи».

Ранее сообщалось, что к концу июня в в России заработают 12 автосалонов с машинами Hongqi. В Подмосковье планируется создать склад запчастей и расходных материалов для автомобилей китайской марки. На первом этапе дилерские центры Hongqi начнут работу в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону и Сочи.

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