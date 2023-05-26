Новые Ford Explorer продают в России по цене от 5,2 млн рублей

Российские автодилеры начали предлагать новые кроссоверы Ford Explorer, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже таких машин появились в классифайдах.

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Так, продавец из Владивостока предлагает автомобиль с мотором 2.3 мощностью 300 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом в базовой комплектации за 5,2 млн рублей.

Дилер из Благовещенска оценил Explorer с мотором 2.3 и 10-ступенчатым автоматом в 5,8 млн рублей за базовую заднеприводную версию. Тот же автомобиль в исполнении XLT с полным приводом, подогревом руля и сидений, а также вентиляцией передних кресел стоит 6,5 млн рублей.

Более богато оснащенный вариант Explorer в спортивном исполнении ST Line стоит 6,9 млн рублей. В этой комплектации, помимо прочего, есть переключатели передач на руле, регулировка водительского кресла в 12 направлениях и функция массажа в креслах.